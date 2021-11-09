Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2022 году

Россия и Белоруссия подписали протокол, вносящий изменения в порядок формирования цен при поставке газа Минску, а также его транспортировке. Документ подписали министры энергетики стран Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич, говорится в сообщении Минэнерго республики.

«9 ноября 2021 года министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке», — отметили в ведомстве.

Подписание протокола состоялось во время встречи министров, состоявшейся в Москве. Согласно сообщению пресс-службы, конкретные цены на газ на следующий год будут обозначены в совместном документе с «Газпромом».