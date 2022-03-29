Россия и Белоруссия договорились совместно противостоять санкциям Запада

Россия и Белоруссия будут вместе противостоять санкциям, которые вводят западные страны. Об этом договорились министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей.

«Было условлено наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран», — сообщила пресс-служба МИД РФ по результатам телефонного разговора Лаврова и Макея.

Главы иностранных ведомств также обменялись мнениями по вопросам спецоперации на территории Украины и переговоров Москвы и Киева.

Телефонный разговор состоялся во вторник, 29 марта, передает пресс-служба российского МИДа. Министры также обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества, союзного строительства и график предстоящих российско-белорусских контактов и мероприятий по линии ОДКБ.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о новом пакете контрсанкций, который подготовило Правительство России. Работа ведется в полном контакте с Президентом России Владимиром Путиным.