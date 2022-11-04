Россия и Беларусь создадут совместную спутниковую группировку для военных целей

Россия и Беларусь договорились о создании совместной спутниковой группировки. В том числе она будет служить странам в военных целях, сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он также пообещал в ближайшее время отправить в космос «своего космонавта».

«Мы производим космические аппараты. Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе – космических аппаратов. <…> Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников», – приводит его слова БелТА.

Напомним, ранее стало известно, что Лукашенко договорился с Президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства. В Беларусь должна прибыть, по словам Лукашенко, «не одна тысяча» российских военных.