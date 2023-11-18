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Россия и Беларусь пока не выплатили WADA обязательные взносы за 2023 год
Россия и Беларусь пока не выплатили обязательные взносы за 2023 год. Об этом свидетельствуют материалы Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые имеются в распоряжении ТАСС.
Отмечается, что из 50 стран полностью или почти полностью исполнили финансовые обязательства 45 государств. Исключение — Россия (1 267 023 долларов), Беларусь (46 032), Грузия (15 841), Исландия (13 443) и Монако (13 443).
У России, Франции, Германии, Великобритании и Италии размер ежегодного взноса одинаковый. Наибольшие суммы в бюджет WADA должны внести США (3 419 795 долларов), Канада (1 709 897) и Япония (1 502 800).
В 2022 году взнос в бюджет агентства Россия заплатила в январе, в 2021-м — в апреле. Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова в декабре 2022-го пояснила, что финансовые обязательства исполняются Министерством спорта РФ, а не Российским антидопинговым агентством.
Глава Минспорта Олег Матыцин на IX сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, которая прошла в конце октября в Париже, заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию WADA, но для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте — конвенции ЮНЕСКО.
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