Россия и Беларусь подпишут все дорожные карты интеграции 9 сентября

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции, заявил белорусский посол в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа дожмем, и уже 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», — рассказал Семашко.

Главы дружественных государств также планируют обсудить на встрече в Москве международную проблематику, актуальные вопросы двусторонней повестки и союзные программы, разработанные совместно правительством России и Беларуси.

13 июля в Санкт-Петербурге состоялась четвертая личная встреча Путина и Лукашенко в текущем году.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером заявил о том, что Белоруссия остается стабильным партнером для России в экономической сфере, о чем сообщал «Татар-информ».