Россия и Бахрейн рассматривают возможность создания зернового и газового хабов

Россия и Бахрейн изучают возможность создания зернового и газового хабов, а также завода по производству вакцин. Об этом рассказал российский посол в Манаме Алексей Скосырев.

«Российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных флагманских проектов, — поделился он в беседе с РИА Новости. — К таковым можно отнести проект зернового хаба, газового хаба и завода по производству российских вакцин».

Проект по зерновому хабу обсуждался еще четыре года назад, однако до сих пор не был реализован. В то время планировалось, что площадка будет ориентирована на экспорт зерна из РФ в страны Персидского залива и Ближнего Востока.