Афганистан поддержал создание СЭЗ для российских компаний в Хайратоне

Состоялась встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с главой Управления государственных предприятий Афганистана Ахмад Джаном Билалом. На встрече российская сторона предложила создать свободную экономическую зону (СЭЗ) в порту Хайратон. Об этом сообщили «Татар‑информу» в Российском деловом центре Афганистана.

«Создание СЭЗ выгодно для обеих стран – это инструмент, который поможет смягчить санкционное давление и расширить экспорт. В Хайратоне представлены российские компании в сфере нефтегазодобычи, переработки, машиностроения и работы с минеральным сырьём. Создание СЭЗ позволит активизировать их деятельность: организовать сервисные и учебные центры, расширить товарную номенклатуру, выпускаемую в Афганистане. Город – главный логистический хаб Афганистана, он активно застраивается. Кроме того, здесь работает консульский пункт при посольстве РФ в Кабуле», – рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Афганская сторона поддержала российскую инициативу и предложила начать совместную работу для изучения и реализации проекта.

Хайратон – приграничный город и порт в провинции Балх (северный Афганистан). Он расположен вдоль Амударьи: по реке проходит граница с Узбекистаном. Через Хайратон проходит значительная часть импорта топлива, продовольствия и строительных материалов.

В мае 2026 года в Мазари‑Шарифе открыли сухой порт на железнодорожной линии «Хайратон – Мазари‑Шариф». Проект развивают совместно Узбекистан и Афганистан. Также на территории порта Хайратон запланирована постройка автомобильного грузового терминала. Его цель – упорядочить движение грузового транспорта, ускорить таможенные и логистические процедуры, снизить нагрузку на приграничный узел и расширить транзитные возможности.