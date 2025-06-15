news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 15 июня 2025 09:54

Россия готовится перейти на новую модель высшего образования, заявил Фальков

Читайте нас в
Телеграм

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил РИА Новости о готовности проекта изменений в федеральный закон, направленных на переход России на новую модель высшего образования. По его словам, эта инициатива уже получила поддержку профессионального сообщества, работодателей и позитивно воспринимается в обществе.

«Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель (новая модель высшего образования — ред.) во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — подчеркнул министр.

Реформа высшего образования проводится в рамках указа президента России о совершенствовании национальной системы образования. В мае 2023 года был запущен пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках пилотного проекта студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Также аспирантура выделена в отдельный вид профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

#Минобрнауки РФ #высшее образование
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

14 июня 2025
В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета

В Татарстане введены временные ограничения на скорость мобильного интернета

14 июня 2025