Россия готовится перейти на новую модель высшего образования, заявил Фальков

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил РИА Новости о готовности проекта изменений в федеральный закон, направленных на переход России на новую модель высшего образования. По его словам, эта инициатива уже получила поддержку профессионального сообщества, работодателей и позитивно воспринимается в обществе.

«Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон. И мы видим, что эта модель (новая модель высшего образования — ред.) во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе», — подчеркнул министр.

Реформа высшего образования проводится в рамках указа президента России о совершенствовании национальной системы образования. В мае 2023 года был запущен пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов страны: Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

В рамках пилотного проекта студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Также аспирантура выделена в отдельный вид профессионального образования, ориентированный на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.