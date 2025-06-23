Россия готовится отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

Россия планирует подписать соглашения об отмене виз с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

По его словам, проект соглашения с Мьянмой уже практически финализирован: имеются решения правительств обеих стран, и следующим этапом может стать подписание документа на полях Восточного экономического форума.

Кондратьев отметил, что соглашения с Иорданией и Бахрейном также находятся на высокой стадии готовности. Кроме того, Россия заинтересована в установлении безвизового режима с Саудовской Аравией и Малайзией – такой шаг, по оценке Минэкономразвития, способен в 2-3 раза увеличить турпоток из этих государств.