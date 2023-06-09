«Россия готова щедро делиться»: зачем созвали зарубежных министров образования в Казань

Более сотни иностранных гостей принял Международный форум министров образования «Формируя будущее»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Недопустимо, когда суверенным государствам грубо и бесцеремонно пытаются навязывать чужие шаблоны»

Международный форум министров образования «Формируя будущее», который прошел накануне, принял более сотни иностранных гостей.

«Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие нашей страны. Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен. При этом считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», – заявил в видеообращении к участникам Президент России Владимир Путин.

По его словам, руководство России поддерживает «права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей».

Владимир Путин: «Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие нашей страны» Фото: rais.tatarstan.ru

Помощник Президента РФ Андрей Фурсенко заявил, что сегодня наблюдается дефицит квалифицированных кадров во всем мире. «Именно поэтому в России очень большое внимание уделяется изменениям в системе образования, новациям в этой сфере. Мы рады рассказать о том, что есть у нас, и узнать, что есть у наших коллег. При этом для нас имеет огромное значение сохранение самобытности, самостоятельности, суверенности. Я думаю, что это важно для всего мира. Потому что мы сильны тем, что мы разные», – заявил он.

При этом Фурсенко заметил, что есть и такие страны, которые вместо того, чтобы заниматься своей системой образования, «просто начинают работать в качестве "пылесоса", вытаскивая лучших людей, которые воспитаны и образованы в других странах, к себе». Таким образом, по его мнению, они пытаются «увеличить разрыв между своими возможностями и возможностями других стран».

«Мы это знаем, мы к этому готовы. Я думаю, главная наша задача – не только создавать хорошую систему образования, но и вместе с нашими коллегами из промышленности, из самых разных сфер создавать привлекательные рабочие места», – сказал помощник Президента РФ.

Андрей Фурсенко заявил, что сегодня наблюдается дефицит квалифицированных кадров во всем мире Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Традиции, которые сохранились в советской системе образования, мы и сегодня развиваем»

Модератором пленарного заседания выступил министр просвещения России Сергей Кравцов. В президиум помимо Андрея Фурсенко также пригласили министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

«В свое время советская система образования была признана одной из лучших в мире. И те традиции, которые сохранились в советской системе образования, особенно в естественно-научной школе, инженерном образовании, сегодня мы развиваем, и Россия показывает одни из лучших результатов в мире, в том числе в международных исследованиях и олимпиадах», – заметил Кравцов.

Глава Минпросвещения заявил о готовности делиться с зарубежными коллегами технологиями проведения мероприятий по оценке качества образования детей. В пример он привел ЕГЭ. Кроме того, Россия готова оказать содействие в подготовке школьников из других стран к международным олимпиадам и в подготовке педагогов. «Нам интересен и ваш опыт в подготовке учителей, потому что качество образования, прежде всего, зависит от качества подготовки учителя», – подчеркнул он.

Модератором пленарного заседания выступил министр просвещения России Сергей Кравцов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минпросвещения также предложило расширять проект «Российский учитель за рубежом» и направлять учителей русского языка в страны, которые в этом заинтересованы. Уже в 2023/2024 учебном году к проекту присоединятся школы Китая, Венесуэлы, Кубы и Египта.

Фальков в своем выступлении затронул тему сотрудничества с другими государствами в сфере науки и высшего образования. «Качественное образование ценится во всем мире. В этой связи наша система меняется в соответствии с вызовами времени, становится более современной и гибкой, вбирая в себя все лучшее, что было в нашей стране, учитывая лучшие практики, которые есть в мире. Несмотря на планируемую трансформацию, мы в полной мере обеспечим интересы студентов, в первую очередь студентов иностранных», — отметил глава Минобрнауки.

Сейчас обучение в российских вузах проходят более 350 тыс. иностранных студентов. И ежегодно увеличивается квота для бесплатного обучения иностранцев в России. Так, за последние три года она выросла в два раза – с 15 до 30 тыс., сообщил министр науки и высшего образования.

Рустам Минниханов сообщил, что консолидированный бюджет отрасли образования в регионе составляет 120 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Расходы на образование — это инвестиции в будущее с высокой отдачей»

Успехами в сфере образования в Татарстане поделился Раис РТ Рустам Минниханов. Он сообщил, что консолидированный бюджет отрасли образования в регионе с 2010 года вырос почти в семь раз и составляет 120 млрд рублей.

«Это достаточно большие средства, которые мы направляем в том числе на строительство школ и детских садов, ремонт образовательных организаций, оснащение их оборудованием, реализацию отраслевых программ, совершенствование системы подготовки кадров. Расходы на образование — это не просто социальное обязательство государства, это инвестиции в будущее с высокой отдачей», — заявил руководитель республики.

Он отметил, что в Татарстане, как крупном научно-образовательном центре России, насчитывается 127 организаций научного комплекса, которые ведут исследования и разработки с ежегодным объемом финансирования 22,5 млрд рублей. В республике также действуют 45 высших учебных заведений, занимающих высокие позиции в международных рейтингах. 143 тыс. студентов получают высококвалифицированную подготовку по всем специальностям, подчеркнул Раис РТ.

В 2023/2024 учебном году к проекту «Российский учитель за рубежом» присоединятся школы Китая, Венесуэлы, Кубы и Египта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В вузах Татарстана обучается 21 тыс. иностранных граждан. Самое большое количество иностранных студентов — из стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Кроме того, Татарстан занимает лидирующие позиции в сотрудничестве с государствами Центрально-Азиатского региона, добавил Минниханов.

«Заключено более 700 соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами в сфере образования по вопросам организации совместных образовательных программ, в том числе программ двойных дипломов, совместной научно-исследовательской деятельности, участия в совместных конференциях, научных визитах и симпозиумах, академической мобильности и публикаций», — заметил он.

Правительство республики реализует собственную меру поддержки взаимодействия академического сообщества — грант «Алгарыш». Он предоставляет возможность пройти стажировки для молодых специалистов, ученых и профессорско-преподавательского состава. С 2006 года было выделено более 5,5 тыс. таких грантов, сказал Минниханов.

«Именно системное совершенствование образования и воспитания — залог успешного будущего наших стран, их технологического лидерства и благополучия населения», — подытожил руководитель республики.