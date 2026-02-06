news_header_top
Экономика 6 февраля 2026 22:28

Россия готова помочь Кубе в условиях дефицита поставок нефти

Россия окажет поддержку Кубе, которая в условиях сложностей с поставками нефти рассчитывает на помощь дружественных государств. Об этом сообщил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли, передает «ТАСС».

По словам дипломата, намерения Президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении стран, поставляющих топливо на остров, пока остаются на уровне заявлений.

Он отметил, что на фоне прекращения поставок нефти из Венесуэлы и неопределенных перспектив сотрудничества с Мексикой Куба рассчитывает на содействие других дружественных стран, прежде всего России. Коронелли выразил уверенность, что Москва окажет кубинской стороне необходимую помощь.

