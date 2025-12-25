news_header_top
Руc Тат
Политика 25 декабря 2025 17:24

Россия готова письменно зафиксировать отсутствие враждебных намерений к НАТО и ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова письменно зафиксировать отсутствие враждебных намерений в отношении государств НАТО и ЕС. Об этом сообщают РИА Новости.

«Россия готова оформить соответствующие обязательства в виде письменного, юридически обязывающего документа. Конкретная его форма может быть определена в ходе переговоров, но это должен быть полноценный международно-правовой акт», – заявила Захарова.

Дипломат также отметила, что РФ открыта для конструктивного и равноправного диалога, в отличие от ряда западных стран, которые ответственны за обострение международной обстановки и упущенные возможности в укреплении европейской и общемировой безопасности.

