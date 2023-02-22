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Политика 22 февраля 2023 16:33

Россия готова к контрнаступлению в Запорожье, уверен Балицкий

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Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области и защите Энергодара любыми способами, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Сегодня все 100 процентов укомплектованы. Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждем команды высшего военного руководства», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости, оценивая перспективы контрнаступления.

Балицкий добавил, что военные готовы защищать Энергодар любыми возможными средствами – в том числе подготовлен полк радиохимической защиты.

«Поэтому большой угрозы на сегодняшний день мы не видим. Но готовимся, как и положено», — подчеркнул он.

#Запорожская область
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