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Россия готова к контрнаступлению в Запорожье, уверен Балицкий
Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области и защите Энергодара любыми способами, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Сегодня все 100 процентов укомплектованы. Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии и мы готовы к контрнаступлению. Мы ждем команды высшего военного руководства», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости, оценивая перспективы контрнаступления.
Балицкий добавил, что военные готовы защищать Энергодар любыми возможными средствами – в том числе подготовлен полк радиохимической защиты.
«Поэтому большой угрозы на сегодняшний день мы не видим. Но готовимся, как и положено», — подчеркнул он.
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