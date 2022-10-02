Россия гарантирует жителям новых территорий право на родной язык

Россия гарантирует всем народам в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях право на сохранение родного языка, следует из постановлений Конституционного суда России.

Согласно статье 68 (часть 3) Конституции РФ на территории России всем народам гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, эта норма распространится теперь и на новые территории.

Ранее Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.