Россия эвакуировала из Мариуполя около 119 тыс. мирных граждан без участия Киева. Об этом со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева сообщает РИА Новости.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки — 3 046 человек», — уточнил он.

Мизинцев подчеркнул, что часть населения украинских городов по-прежнему насильно удерживается радикалами, большинство из них все еще ищут возможность выехать в Россию. От них поступают соответствующие обращения. Так, только за последние сутки военные РФ получили более 1,2 тыс. таких обращений, а общее их число перевалило за 2,7 млн из 273 населенных пунктов страны.

По данным генерал-полковника, в качестве «живого щита» в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах удерживаются более 4,5 млн человек. Также в руках боевиков находятся почти 6,5 тыс. иностранцев — жителей 17 государств.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Как объяснил Президент РФ Владимир Путин, главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.