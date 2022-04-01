Россия эвакуировала из Мариуполя почти 119 тыс. человек без участия Киева
Россия эвакуировала из Мариуполя около 119 тыс. мирных граждан без участия Киева. Об этом со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева сообщает РИА Новости.
«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки — 3 046 человек», — уточнил он.
Мизинцев подчеркнул, что часть населения украинских городов по-прежнему насильно удерживается радикалами, большинство из них все еще ищут возможность выехать в Россию. От них поступают соответствующие обращения. Так, только за последние сутки военные РФ получили более 1,2 тыс. таких обращений, а общее их число перевалило за 2,7 млн из 273 населенных пунктов страны.
По данным генерал-полковника, в качестве «живого щита» в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах удерживаются более 4,5 млн человек. Также в руках боевиков находятся почти 6,5 тыс. иностранцев — жителей 17 государств.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Как объяснил Президент РФ Владимир Путин, главная цель российских военных — защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима.