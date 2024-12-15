Россия эвакуировала часть персонала дипмиссии в Дамаске

Сегодня спецрейс Минобороны доставил в Россию часть персонала загранпредставительства в Дамаске. Об эвакуации сообщили в Министерстве иностранных дел.

В ведомстве уточнили, что российское посольство не прекращает работу.

Вылет состоялся с авиабазы Хмеймим, россияне доставлены в аэропорт Чкаловский. Помимо них, на борту находились дипломаты из Белоруссии, Абхазии и КНДР.