Россия экспортировала удобрений на 14 млрд долларов в 2023-м - называем покупателей

Самые крупные покупатели удобрений у России в 2023 году – это Бразилия, Индия и США. Упомянутая «тройка государств» купила у России 18,5 млн тонн удобрений (это 60% от всего объема экспорта), пишет РИА «Новости».

Так, Бразилия купила удобрений у России на 4 млрд долларов (9,4 млн тонн или 30% от всех поставок). Причем бразильцы нарастили объемы поставок этого товара на 1,4 млн тонн (в 2022 году они купили 8 млн тонн).

Индия, занявшая второе место, купила удобрений на 2,2 млрд долларов (4,8 млн тонн). США, которые на третьем месте, купили этого товара у РФ на 1,6 млрд долларов (4,3 млн тонн).

Четвертое место занял Китай, купивший на 892 млн долларов 2,1 млн тонн. Пятое место – Индонезия – 481 млн долларов и 1,1 млн тонн.

На шестом месте – Турция, закупившаяся на 344,6 млн долларов (936 тыс. тонн). Седьмое место - Дания (324 млн долларов и 887 тыс. тонн). На восьмом месте расположилась Германия, которая отдала 258,6 млн долларов за 677 тыс. тонн, а на девятом - Франция (238 млн долларов, на которые французы импортировали 676,5 тыс. тонн). Топ-10 замкнула Малайзия, заплатившая 242 млн долларов (623 тыс. тонн).

В общей сложности Россия в 2023 году заработала на экспорте удобрений 14 млрд долларов. Товар отправляли в 72 страны. Для сравнения: в 2022-м РФ заработала 20 млрд долларов. В тот год удобрения экспортировали в 27 стран (более 27 млн тонн).