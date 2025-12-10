«Россия доведет СВО до логического завершения»: что Путин заявил на заседании СПЧ

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел традиционное ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. О ключевых темах заседания и наиболее важных высказываниях российского президента – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Путин в формате видеоконференции провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Фото: kremlin.ru

Увидеть интересы человека

Тон заседанию задали слова Владимира Путина о том, что необходимо всегда видеть интересы человека за планами и цифрами нацпроектов.

«За планами и цифрами всегда важно видеть человека, его интересы и потребности. Понимать, как конкретные результаты, зафиксированные «на бумаге», ощущают себя в реальной жизни, как это все работает в реальной жизни, как люди ощущают себя в связи с реализацией наших планов и как это отражается на благополучии российских семей», – заявил Путин.

По мнению главы государства, общественный мониторинг и контроль реализации нацпроектов, а также всей социально-экономической политики – одна из ключевых задач Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Рост цен на услуги ЖКХ должен быть обоснованным

Одной из наиболее обсуждаемых тем стал рост тарифов ЖКХ. В своем выступлении режиссер Александр Сокуров рассказал, что некоторые его знакомые в Санкт-Петербурге вскоре не смогут платить за коммунальные услуги. Путин отметил, что рост цен на услуги ЖКХ не должен приобретать стихийный характер и соответствующие инстанции обязаны строго следить за ситуацией.

«Здесь ни в коем случае нельзя допустить со ссылкой на инфляцию, чтобы цены и тарифы взлетали до небес», – сказал Президент. Он призвал правительство и региональные власти не допускать необоснованного повышения тарифов.

Поддержка семей участников СВО

Сокуров также заявил, что из-за приоритетного доступа детей участников СВО к бюджетным местам в вузах другим абитуриентам становится сложнее поступить. Путин с этим тезисом не согласился.

«Глубоко убежден – это правильное решение. Государство их должно поддержать, и они должны получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев СВО по интеллектуальным качествам не отличаются от других претендентов, чтобы получить место в вузе. Вопрос в том, как работать с человеком», – прокомментировал Президент.

Александр Сокуров заявил, что из-за приоритетного доступа детей участников СВО к бюджетным местам в вузах другим абитуриентам становится сложнее поступить Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

Количество бюджетных мест для детей участников СВО лимитировано – как правило, это 10% от общего числа. По статистике кампании 2025 года, к середине августа было занято лишь 55% таких квот, что показывает отсутствие необходимости в их увеличении.

Путин также назвал безобразием случаи выселения семей участников СВО.

«Странно, что выселяют членов семей участников СВО из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье. Человек на фронте воюет. Что за бред вообще?» – сказал глава государства. Он призвал разбираться с каждым конкретным случаем: «Кто это делает? Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом».

По его словам, так же следует поступать и с ситуациями, когда детям погибших бойцов СВО отказывают в льготах, если ребенок родился после гибели отца.

«Я не всегда езжу с мигалками и сигналами»

Рассказывают, что халиф багдадский Харун ар-Рашид, повелитель правоверных, любил инкогнито бродить по ночному Багдаду вместе с визирем Джафаром. Так он пытался понять и увидеть, как живет простой народ.

Владимир Путин оказался не чужд подобному способу единения с народом. Он рассказал, что не всегда ездит по Москве в кортеже с мигалками.

«Когда я езжу, я не всегда езжу с мигалками и сигналами, иногда езжу по-тихому, без кортежей. Я вижу, что происходит с доставкой. Это, безусловно, вызывает озабоченность наших граждан», – сказал Президент, отвечая на выступление члена СПЧ Марины Ахмедовой, рассказавшей, что боится ходить с детьми по тротуарам из-за курьеров на самокатах.

Путин пообещал поручить МВД и главам городов подготовить предложения по регулированию движения курьеров.

Ева Меркачева предложила провести новогоднюю амнистию для заключенных, впервые осужденных за ненасильственные преступления Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

Новогодняя амнистия

Член Совета, журналист Ева Меркачева предложила провести новогоднюю амнистию для заключенных, впервые осужденных за ненасильственные преступления, в первую очередь для инвалидов и женщин с детьми. Путин согласился рассмотреть списки на помилование.

«Хорошо, обязательно посмотрю, спасибо», – ответил глава государства.

«Никто по иноагентам сходить с ума не должен»

Иноагенты тоже оказались в фокусе Совета. Владимир Путин предостерег от бездумной кампанейщины по притеснению иноагентов – применение законодательства об иноагентах должно быть взвешенным.

«Никто с ума сходить не должен. Не нужно этим мечом размахивать налево и направо», – прокомментировал Владимир Путин применение закона об иноагентах. Кроме того, у нас к иноагентам отношение гуманное. По словам Путина, российский закон об иноагентах не грозит тюрьмой, в отличие от США.

Владимир Путин предостерег от бездумной кампанейщины по притеснению иноагентов Фото: kremlin.ru

Искусственный интеллект и его бездумное использование

Разумеется, на Совете не осталась без внимания самая модная тема последнего времени – искусственный интеллект (ИИ). Здесь Президент России выступил с рядом предостережений:

нельзя допустить «потери поколения» молодых, которые не захотят думать, используя ИИ;

бездумное использование ИИ может привести к распылению идентичности россиян;

в то же время не использовать ИИ и big data – значит проиграть всё, использовать бездумно – утратить всё, что дорого.

В целом, по мнению Владимира Путина, проблемы ИИ нужно решать, но пока непонятно как.

Цели СВО будут выполнены

Путин вновь подчеркнул, что Россия доведет СВО до логического завершения – до достижения всех поставленных целей. Возвращенные от Украины территории важны, эти земли всегда были частью России.

По словам Путина, гражданские, не покидающие города в зоне СВО, встречают российских солдат словами «мы ждали вас». Всё, что было разрушено боевыми действиями в российских регионах во время спецоперации, будет восстановлено, подчеркнул российский лидер.

«Донбасс – территория России, это исторический факт», – заявил Путин.