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Ру Тат
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Общество
29 октября 2021  13:33

Россия достигла очередного максимума по числу смертей от коронавируса

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В России зафиксировали очередной максимум — за сутки от коронавируса скончались 1163 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«За сутки произошло 1163 смерти. Эпидемиологический период по России унес 236 220 человеческих жизней», — говорится в сообщении. 

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 8,4 млн случаев Covid-19. Прирост за сутки составил 39,8 тыс. случаев, 183 из них приходятся на Татарстан. 

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в стране с 30 октября вводятся нерабочие дни. Сооветствующий указ подписал  Президент России Владимир Путин. 

 

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