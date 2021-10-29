Россия достигла очередного максимума по числу смертей от коронавируса

В России зафиксировали очередной максимум — за сутки от коронавируса скончались 1163 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«За сутки произошло 1163 смерти. Эпидемиологический период по России унес 236 220 человеческих жизней», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 8,4 млн случаев Covid-19. Прирост за сутки составил 39,8 тыс. случаев, 183 из них приходятся на Татарстан.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации в стране с 30 октября вводятся нерабочие дни. Сооветствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.