Россия доставила на Украину около 500 тонн гуманитарной помощи

К данному моменту Россия направила на территорию Украины 497 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

По его данным, за это время на территории страны проведено 62 гуманитарные акции, в общей сложности же российская сторона уже накопила свыше 12 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Мизинцев добавил, что только накануне в Киевской, Херсонской областях и на территории ЛНР жители освобожденных районов смогли получить 280 тонн предметов первой необходимости, лекарств, а также продуктов питания.

«На сегодня спланировано и проводятся 18 гуманитарных акций в Киевской и Харьковской областях, а также в Донецкой народной республике, в ходе которых населению передается 60 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания», — заявил генерал-полковник на заседании штаба по гуманитарному реагированию.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили действия России и начали ужесточать санкции против нее.