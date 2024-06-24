Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС, завоевав 507 наград

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За время Игр БРИКС российская сборная выиграла 507 наград. Это позволило ей досрочно стать лидером медального зачета, сообщают организаторы.

На счету спортсменов из РФ 264 золотых, 142 серебряных медалей, а также 101 бронзовая медаль. Для сравнения, у Белоруссии, занявшей второе место, 55 золотых медалей и в общей сложности 274 награды.

На третьем месте расположился Китай: 62 награды, или 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых. Также в топ-5 вошли Узбекистан с 17 золотыми медалями и Бразилия с восемью.

Важную роль в победу России внесли татарстанские спортсмены. Так, за время турнира они взяли 38 медалей высшего достоинства, 14 раз занимали второе место и семь раз брали бронзу. В общей сложности это 59 наград.

Сразу четыре золота сборной РФ принесла синхронистка Агния Тулупова, шахматист Владислав Артемьев завоевал еще три.

Программа Спортивных игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Друг с другом состязались более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.