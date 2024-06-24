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Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС, завоевав 507 наград
За время Игр БРИКС российская сборная выиграла 507 наград. Это позволило ей досрочно стать лидером медального зачета, сообщают организаторы.
На счету спортсменов из РФ 264 золотых, 142 серебряных медалей, а также 101 бронзовая медаль. Для сравнения, у Белоруссии, занявшей второе место, 55 золотых медалей и в общей сложности 274 награды.
На третьем месте расположился Китай: 62 награды, или 20 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых. Также в топ-5 вошли Узбекистан с 17 золотыми медалями и Бразилия с восемью.
Важную роль в победу России внесли татарстанские спортсмены. Так, за время турнира они взяли 38 медалей высшего достоинства, 14 раз занимали второе место и семь раз брали бронзу. В общей сложности это 59 наград.
Сразу четыре золота сборной РФ принесла синхронистка Агния Тулупова, шахматист Владислав Артемьев завоевал еще три.
Программа Спортивных игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Друг с другом состязались более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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