Россияне завоевали два золота на чемпионате Европы по плаванию в Казани

Второй день чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (25 м) в казанском Дворце водных видов спорта принес сборной России две высших награды.

Сегодня чемпионом Европы в плавании на спине на дистанции 50 м стал россиянин Климент Колесников, вслед за ним приплыли представители Италии и Румынии. К золотой медали Колесников добавил и серебряную в эстафете 4 х50 попурри, вместе с ним в эстафете честь России защищали Олег Костин, Владимир Морозов и Владислав Гринев.

Россияне проиграли итальянцам и обошли голландцев.

Второе золото нашей стране принесла Анастасия Кирпичникова на дистанции 800 м, второе место у представительницы Италии, третье — у Германии. Наконец на дистанции 100 м брассом золото взял итальянец, а серебро у россиянина Евгения Чикунова, бронза у эстонца.