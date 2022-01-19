Россия добилась соответствия Конвенции Совета Европы по борьбе с допингом в спорте

Россия полностью соответствует Конвенции Совета Европы по борьбе допингом, сообщает пресс-служба Минспорта РФ на основании доклада оценочного визита Мониторинговой группы Конвенции в Москву 21-23 сентября 2021 года. Отмечается, что доклад принят всеми странами Антидопинговой конвенции.

В соответствии с документом, в России реализована госпрограмма по противодействию распространению допинга в спорте. Доклад Совета Европы прокомментировал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Доклад является объективным подтверждением эффективности государственной системы борьбы с допингом в спорте в России. Наша страна вносит весомый вклад в работу на приоритетных для Совета Европы направлениях, включая сотрудничество в сфере спорта и борьбы с допингом. Важно, чтобы результаты и предложения Мониторинговой группы нашли свое практическое воплощение. Россия уже пригласила коллег из Совета Европы в Россию для проведения открытой презентации широкого обсуждения доклада среди всех заинтересованных сторон. Рассчитываем провести такую очную встречу, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам это сделать», – цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

Напомним, что против российского спорта действуют двухлетние санкции в виде запрета использования гимна и флага на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Эти меры будут действовать и на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.