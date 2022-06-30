Россия до конца года ограничит экспорт риса и рисовой крупы

Россия до конца года ограничит вывоз риса и рисовой крупы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

«С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно в России будут действовать ограничения на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы», — сказано в сообщении.

Мера призвана обеспечить продовольственную безопасность страны и сохранить стабильные внутренние цены на данную продукцию.

Отмечается, что под временные ограничения попали такие важные кормовые аминокислоты, как L-лизин сульфат, L-лизин моногидрохлорид и DL-метионин. Они нужны для полноценного рациона сельхозживотных. При этом запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики и в целях оказания международной гуманитарной помощи.

Ограничения на экспорт риса и рисовой муки не коснутся стран Евразийского экономического союза и поставок в рамках международных межправительственных соглашений.