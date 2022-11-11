«Россия держится на Левшах»: Донецкий молодежный театр покажет в городах РТ два спектакля

Донецкий республиканский академический молодежный театр приехал в Татарстан на гастроли и привез два спектакля – «Человек из Подольска» и «Левша». Визит коллектива проходит по федеральной программе «Большие гастроли», благодаря которой с 4 ноября по 2 декабря театр даст обе постановки в десяти российских городах. Первые представления прошли в Кирове и Ижевске, в Татарстане увидеть постановки Донецкой труппы смогут жители трех городов.

«Этот визит происходит в рамках программы „Большие гастроли“, организованной Министерством культуры России и федеральным учреждением „Росконцерт“. Приятно осознавать и отрадно отметить тот факт, что два спектакля — „Человек из Подольска“ и „Левша“ — будут проходить не только в центре нашей республики, в Казани, а также их увидят зрители, жители и гости Зеленодольска, Набережных Челнов, которые смогут познакомиться с прекрасной культурой, с прекрасными постановками наших гостей», — сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Нутфуллин.

Стартовали гастроли в Татарстане с Казани, первой коллектив Донецкого театра показал свежую постановку «Человек из Подольска». Ее премьера состоялась в театре весной 2021 года, на собственной сцене актеры успели сыграть ее лишь дважды. Больше не позволила сначала пандемия потом — спецоперация.

«Но мы успели отыграть спектакль большое количество раз в рамках „Больших гастролей“ — у нас достаточно большой тур, 10 городов. Везде он принимался достаточно тепло. Спектакль изначально был ориентирован на молодежную аудиторию, но, как выяснилось, зрители разных возрастов хорошо принимают его. Хотя я должен предупредить зрителей, что все-таки после первого акта стоит задержаться, чтобы разобраться, что будет происходить дальше, все станет ясно в конце. После первого акта ситуация там абсурдная, изначально условия игры абсурдные, и зритель попадает в ловушку, тупик, не понимая, что происходит, но потом все становится ясно, понятно и интересно», — заинтриговал перед дебютом постановки в Казани генеральный директор и художественный руководитель Донецкого республиканского академического молодежного театра Владислав Слухаенко.

Принимающей сценой для Донецкого коллектива и спектакля «Человек из Подольска» стал татарский ТЮЗ имени Кариева. Постановка классическая, но все же, подчеркнул Слухаенко, «радикально отличающаяся в традиционном понимании именно этой пьесы».

«Отличия два. Первое — как правило „Человека из Подольска“ ставят на камерную сцену, а второе — наш спектакль первый, где нет безысходности, есть свет в конце тоннеля. По нашей ситуации понятно — у нас не может быть спектакля-безысходности, у нас обязательно должен свет в конце тоннеля быть как на сцене, так и в жизни. Это важно и для нашего зрителя», — подчеркнул руководитель Донецкого молодежного театра.

В Казань труппа приехала в составе 32 человек. Второй свой спектакль — «Левша» — в Казани они будут играть на сцене ДК «Сайдаш». Эта постановка появилась у театра в 2018 году.

«Это спектакль про простого человека. А простой человек в литературе, в русской классике не был балован никогда. Редкость такая. Почему Левша? А на таких, как Левша, Россия держится. Это и тема простого человека, который идет на фронт и жертвует своей жизнью очень часто. Почему он идет? За что идет? За какие ценности? Этот патетизм довольно немассовый, чтобы показать, что действительно Россия держится на Левшах. Никто так бескорыстно не может служить России, как простой человек. На то, на что был способен Левша, далеко не способны власть имущие. У Левши только родина была и больше ничего. Это мысль о служении родине, о преданности, о том, что вся Россия должна этим дышать, — мы должны знать наши истоки, кто мы, что мы. Красивый, но далекий Запад — это не наше, а здесь есть душа. И еще немаловажна вера, православие. Вера удержала Левшу и человеческий стержень. Эта же вера и должна наш народ сейчас собрать», — рассказал о втором гастрольном спектакле исполнитель главной роли, роли Левши, актер Вадим Басалыгин, акцентируя, что в театре не должно быть ни одной случайной пьесы, каждая должна воспитывать зрителя.

После гастролей в трех городах Татарстана Донецкий республиканский академический молодежный театр покажет спектакли «Человек из Подольска» и «Левша» в Йошкар-Оле, Новочебоксарске, Лысково, Кстово и Нижнем Новгороде.