«Россия — держава. Была и будет»: Минниханов рассказал студентам, как стать героем
Минниханов обсудил со студентами, каким должен быть современный герой
Раис Татарстана пообщался со студентами «Летнего кампуса Президентской академии», который собрал вместе 200 студентов из различных регионов России и 15 стран мира. В этом году темой обсуждения стали «Герои нашего времени». О чем Минниханов говорил с молодежью и какими качествами должен обладать современный герой – в материале «Татар-информа».
«Россия – это держава. Была и будет впредь»
Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии» РАНХиГС прошел сегодня в Татарстане в «Свияжских холмах».
«Такая форма работы очень полезна. Не только для вас, но и для нас. Мы многому учимся у вас. Форум показывает очень позитивные результаты», – заявил, приветствуя участников образовательного проекта, Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии.
В этом году центральная тема форума – «Герои нашего времени». По мнению Раиса Татарстана, эта тема выбрана крайне верно – с учетом как того, что 2025-й объявлен в стране и республике Годом защитника Отечества, так и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Он отметил, что бойцы из Татарстана проявляют героизм и отвагу в зоне специальной военной операции и большую поддержку им и их семьям оказывают предприятия республики и волонтеры.
Минниханов также подчеркнул, что в Татарстане уделяется большое внимание реализации молодежных проектов, поддержке молодых талантов, развитию системы образования.
«Наша приоритетная задача – создание комфортных условий для жизни граждан. На это направлены национальные проекты, федеральные и республиканские программы», – заверил он.
Во время беседы Минниханов также отметил, что попытки изолировать нашу страну не увенчались успехом. В пример он привел саммит БРИКС в Казани, участие в котором приняли представители 36 стран мира, 24 из которых были на уровне первых лиц государства.
«Очень много стран заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной, в их числе государства исламского мира. Россия – это держава. Была и будет впредь», – сказал Раис.
«Самое главное – мы должны быть патриотами»
Большинство вопросов от студентов так или иначе касались качеств и облика современных героев, что объяснялось тематикой дискуссии. Среди ответов Рустама Минниханова на эти вопросы присутствовали три основных тезиса:
- Уважать и любить своих родных
- Быть патриотами своей родины
- Стремиться сделать окружающий мир лучше
«Самое главное – мы должны быть патриотами. Патриотами своего вуза, города, региона и, самое главное, своей страны. Героем может быть каждый, достигнув успеха на своем поприще: на предприятии, в медицине, в педагогической сфере и в других областях. Необходимо уважать своих родителей, беречь родной язык, национальные традиции и культуру», – заявил Раис Татарстана.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров в ответ на вопрос о необходимых качествах для современного героя поддержал высказывания Минниханова и добавил, что человеку нужно каждый день стараться стать лучше, чем он был.
«Учитывая ваши знания, я могу показать свою некомпетентность»
Не все вопросы оказались связаны с основной тематикой. Так, один из студентов Казанского аграрного университета поинтересовался, существуют ли какие-то меры по сохранению популяции холмогорских коров в Татарстане. По его словам, эта порода гораздо меньше подвержена заболеваниям, распространенным в регионе.
Однако Минниханов объяснил, что сохранение этих пород нецелесообразно, ведь они дают по 8-10 литров молока в противовес 35-40 литрам от голштинской породы. Тем не менее Раис Татарстана не стал отвергать эту идею и даже предложил студенту пообщаться на эту тему отдельно.
«Учитывая ваши знания, я могу показать свою некомпетентность перед всеми, поэтому давайте отдельно поговорим», – пошутил Минниханов.
Минниханов – пример для Комиссарова
Ректор Президентской академии в свою очередь не преминул привести Раиса Татарстана в пример.
«Посмотрите, сколько всего должен знать руководитель республики. Если вы сейчас у него спросите про стройку или про производство вертолетов, он вам и на это ответит с цифрами и фактами», – сказал Комиссаров, добавив, что и сам старается брать пример с Минниханова.
Он также отметил вклад Раиса Татарстана в воспитание новых кадров. «Если посмотреть на федеральные министерства и структуры, то во всех можно найти людей, которые раньше работали в Татарстане. Рустам Нургалиевич находит талантливых людей, обучает их и потом отпускает. И они уже сами становятся лидерами», – отметил ректор академии.
Сам же Минниханов в ответ на похвалу поделился, что он придерживается такого принципа подготовки, когда человек не сразу занимает высокую должность, а осваивает направление «с низов». Он также рассказал, что всегда считал примером первого Президента Татарстана, Героя Труда России, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.
К слову, в зале, где проходила панельная дискуссия, присутствовали еще как минимум два человека, которых по праву называют героями и которых привели в пример студентам кампуса, – депутат Госсовета РТ Расим Баксиков и летчик-космонавт Андрей Борисенко, они оба являются Героями России.
К сожалению всех присутствующих в зале, время дискуссии были сильно ограничено и многие из студентов так и не успели задать свои вопросы, однако Раис Татарстана предложил им записать их и передать через Министерство молодежи Татарстана, чтобы все желающие получили ответы.
В заключение пленарной сессии Минниханов и Комиссаров сделали памятное фото со всеми участниками образовательного форума.