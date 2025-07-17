«Россия — держава. Была и будет»: Минниханов рассказал студентам, как стать героем

Раис Татарстана пообщался со студентами «Летнего кампуса Президентской академии», который собрал вместе 200 студентов из различных регионов России и 15 стран мира. В этом году темой обсуждения стали «Герои нашего времени». О чем Минниханов говорил с молодежью и какими качествами должен обладать современный герой – в материале «Татар-информа».





Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии» РАНХиГС прошел сегодня в Татарстане в «Свияжских холмах»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Россия – это держава. Была и будет впредь»

Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии» РАНХиГС прошел сегодня в Татарстане в «Свияжских холмах».

«Такая форма работы очень полезна. Не только для вас, но и для нас. Мы многому учимся у вас. Форум показывает очень позитивные результаты», – заявил, приветствуя участников образовательного проекта, Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии.

В этом году центральная тема форума – «Герои нашего времени». По мнению Раиса Татарстана, эта тема выбрана крайне верно – с учетом как того, что 2025-й объявлен в стране и республике Годом защитника Отечества, так и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Раис Татарстана пообщался со студентами «Летнего кампуса Президентской академии», который собрал вместе 200 студентов из различных регионов России и 15 стран мира Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что бойцы из Татарстана проявляют героизм и отвагу в зоне специальной военной операции и большую поддержку им и их семьям оказывают предприятия республики и волонтеры.

Минниханов также подчеркнул, что в Татарстане уделяется большое внимание реализации молодежных проектов, поддержке молодых талантов, развитию системы образования.

«Наша приоритетная задача – создание комфортных условий для жизни граждан. На это направлены национальные проекты, федеральные и республиканские программы», – заверил он.

Во время беседы Минниханов также отметил, что попытки изолировать нашу страну не увенчались успехом. В пример он привел саммит БРИКС в Казани, участие в котором приняли представители 36 стран мира, 24 из которых были на уровне первых лиц государства.

«Очень много стран заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной, в их числе государства исламского мира. Россия – это держава. Была и будет впредь», – сказал Раис.

В этом году центральная тема форума – «Герои нашего времени» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самое главное – мы должны быть патриотами»

Большинство вопросов от студентов так или иначе касались качеств и облика современных героев, что объяснялось тематикой дискуссии. Среди ответов Рустама Минниханова на эти вопросы присутствовали три основных тезиса:

Уважать и любить своих родных

Быть патриотами своей родины

Стремиться сделать окружающий мир лучше

«Самое главное – мы должны быть патриотами. Патриотами своего вуза, города, региона и, самое главное, своей страны. Героем может быть каждый, достигнув успеха на своем поприще: на предприятии, в медицине, в педагогической сфере и в других областях. Необходимо уважать своих родителей, беречь родной язык, национальные традиции и культуру», – заявил Раис Татарстана.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров в ответ на вопрос о необходимых качествах для современного героя поддержал высказывания Минниханова и добавил, что человеку нужно каждый день стараться стать лучше, чем он был.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в Татарстане уделяется большое внимание реализации молодежных проектов, поддержке молодых талантов, развитию системы образования Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Учитывая ваши знания, я могу показать свою некомпетентность»

Не все вопросы оказались связаны с основной тематикой. Так, один из студентов Казанского аграрного университета поинтересовался, существуют ли какие-то меры по сохранению популяции холмогорских коров в Татарстане. По его словам, эта порода гораздо меньше подвержена заболеваниям, распространенным в регионе.

Однако Минниханов объяснил, что сохранение этих пород нецелесообразно, ведь они дают по 8-10 литров молока в противовес 35-40 литрам от голштинской породы. Тем не менее Раис Татарстана не стал отвергать эту идею и даже предложил студенту пообщаться на эту тему отдельно.

«Учитывая ваши знания, я могу показать свою некомпетентность перед всеми, поэтому давайте отдельно поговорим», – пошутил Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минниханов – пример для Комиссарова

Ректор Президентской академии в свою очередь не преминул привести Раиса Татарстана в пример.

«Посмотрите, сколько всего должен знать руководитель республики. Если вы сейчас у него спросите про стройку или про производство вертолетов, он вам и на это ответит с цифрами и фактами», – сказал Комиссаров, добавив, что и сам старается брать пример с Минниханова.

Он также отметил вклад Раиса Татарстана в воспитание новых кадров. «Если посмотреть на федеральные министерства и структуры, то во всех можно найти людей, которые раньше работали в Татарстане. Рустам Нургалиевич находит талантливых людей, обучает их и потом отпускает. И они уже сами становятся лидерами», – отметил ректор академии.

Алексей Комиссаров отметил вклад Раиса Татарстана в воспитание новых кадров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сам же Минниханов в ответ на похвалу поделился, что он придерживается такого принципа подготовки, когда человек не сразу занимает высокую должность, а осваивает направление «с низов». Он также рассказал, что всегда считал примером первого Президента Татарстана, Героя Труда России, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

Депутат Госсовета РТ Расим Баксиков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К слову, в зале, где проходила панельная дискуссия, присутствовали еще как минимум два человека, которых по праву называют героями и которых привели в пример студентам кампуса, – депутат Госсовета РТ Расим Баксиков и летчик-космонавт Андрей Борисенко, они оба являются Героями России.

Летчик-космонавт Андрей Борисенко (справа) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К сожалению всех присутствующих в зале, время дискуссии были сильно ограничено и многие из студентов так и не успели задать свои вопросы, однако Раис Татарстана предложил им записать их и передать через Министерство молодежи Татарстана, чтобы все желающие получили ответы.

В заключение пленарной сессии Минниханов и Комиссаров сделали памятное фото со всеми участниками образовательного форума.