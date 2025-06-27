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Политика 27 июня 2025 22:22

Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерной безопасности

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения между правительством СССР и Швеции, касающегося оперативного оповещения о ядерных авариях и обмена информацией о ядерных установках. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ принят на основании статьи 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Соглашение, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года, утрачивает силу. Министерству иностранных дел РФ поручено направить официальное уведомление о прекращении действия договора шведской стороне.

#швеция
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