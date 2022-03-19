«России придется выстраивать новую экономику. Где-то она будет похожа на систему Китая»

Какое будущее ждет Россию после спецоперации на Украине, как будет развиваться отечественная экономика и кто больше всего выиграет в сложившейся геополитической ситуации, обсудили эксперты клуба «Волга» на площадке в Казани.

«Страницы истории последних 30 лет практически перевёрнуты»

Андрей Безруков: «России придется выстраивать абсолютно новую страну. Мы единственная страна с большим нереализованным продуктовым потенциалом, снабжаем этот мир энергией» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в мире происходят масштабные изменения, которые перевернут страницы истории последних 30 лет. В России нужно будет выстраивать абсолютно новое государство, для этого у нее есть все необходимые ресурсы. Таким мнением поделился профессор МГИМО МИД России, полковник службы внешней разведки в отставке, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков.

«России придется выстраивать абсолютно новую страну. Мы единственная страна с большим нереализованным продуктовым потенциалом, снабжаем этот мир энергией. Россия – это коридор между Востоком и Западом», – отметил эксперт.

По его словам, Запад теряет свои ведущие позиции в мире и старается политическими и военными способами это остановить. Безруков считает, что Украина стала подготовленным тараном для атаки на Россию как на одного из главных конкурентов европейских государств.

«России нужно выстроить экономику по примеру Китая»

Одной из главных задач, стоящих сейчас перед страной, является выстраивание новой экономической системы. Удачный пример такой экономики есть в Китае, где государство выделяет кредиты для развития ключевых сфер, считает Безруков.

«России придется выстраивать новую экономику с низкой базы. Она будет где-то похожа на систему Китая. Не в том смысле, что она будет закрытая, а в том, что там будет активная роль государства» Фото: © «Татар-информ»

«России придется выстраивать новую экономику с низкой базы. Она будет где-то похожа на систему Китая. Не в том смысле, что она будет закрытая, а в том, что там будет активная роль государства, активная система кредитования для развития ключевых областей, целевые программы технологического развития, на которые пойдут большие суммы», – поделился мнением эксперт.

Безруков уверен, что сейчас российскому обществу нельзя поддаваться на провокации и создавать конфликты внутри страны, потому именно на такой исход рассчитывают главные геополитические противники России.

Одной из ключевых мер в экономике может стать требование для западных стран покупать газ и нефть у России в рублях. Это позволит укрепить отечественную валюту, обезопасить от заморозки российские счета в других валютах и заставит Запад открывать счета в рублях.

«За Татарстан не страшно, у республики сильная экономика и есть стратегия развития»

В нынешней ситуации Татарстан выступает одним из самых перспективных регионов, на который могут равняться другие субъекты страны, считает Андрей Безруков.

«Татарстан отличается от большинства мест России сильной экономикой и четкой стратегией развития. За республику не страшно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан отличается от большинства мест России сильной экономикой и четкой стратегией развития. За республику не страшно. Я вижу, как ведет себя руководство, вижу результаты. Под Татарстан нужно еще всем подстраиваться», – сказал он.

По его словам, сейчас перед главами всех регионов стоит задача мобилизоваться, организовать штабы, обеспечить занятость и обеспечить социальную защиту на фоне санкций, чтобы не потерять стабильность.

Запад проиграет от санкций, введенных в отношении России

В конфликте на Украине страны Запада понесут значительные экономические потери от тех санкций, которые они ввели в отношении нашей страны. Такое мнение озвучил известный российский политолог, руководитель агентства политического консалтинга «Никколо М» Игорь Минтусов.

Игорь Минтусов: «В конфликте на Украине страны Запада понесут значительные экономические потери от тех санкций, которые они ввели в отношении нашей страны» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поставлены под сомнения многолетние усилия России и Германии в строительстве трубопровода "Северный поток – 2" для того, чтобы продолжать сотрудничество в области газа и нефти», – привел один из примеров эксперт.

Он также отметил, что на экономику Европы могут повлиять ответные меры России, введенные против недружественных действий западных партнеров.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Выступая перед жителями страны, он отметил, что главная цель российских военных – защитить мирное население, подвергающееся геноциду со стороны киевского режима. Вслед за этим США, Канада, Япония и ряд европейских государств ввели экономические санкции в отношении российских компаний и банков, а также ряда руководителей страны.