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Россия будет добиваться выдачи задержанного в Казахстане по запросу США Никиты Кислицына
Правоохранительные органы РФ будут добиваться выдачи задержанного в Казахстане по запросу США руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицына, сообщает ТАСС.
Как указано в сообщении, Никита Кислицын объявлен в России в розыск по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
«При расследовании дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, фигурантом которого является заочно арестованный Никита Кислицын, в Казахстан будет направлен запрос о его экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности на территории РФ», - рассказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что глава департамента компании F.A.C.C.T. заочно арестован в Москве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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