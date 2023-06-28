Россия будет добиваться выдачи задержанного в Казахстане по запросу США Никиты Кислицына

Правоохранительные органы РФ будут добиваться выдачи задержанного в Казахстане по запросу США руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицына, сообщает ТАСС.

Как указано в сообщении, Никита Кислицын объявлен в России в розыск по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

«При расследовании дела о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, фигурантом которого является заочно арестованный Никита Кислицын, в Казахстан будет направлен запрос о его экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности на территории РФ», - рассказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что глава департамента компании F.A.C.C.T. заочно арестован в Москве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.