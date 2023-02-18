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Россия будет добиваться голосования в СБ ООН по резолюции о «Северных потоках»
Россия продолжит добиваться независимого расследования по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». В организации уже распространен проект соответствующей резолюции, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее российский МИД обвинил Секретариат ООН в двойных стандартах в отношении расследования теракта на газопроводах.
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