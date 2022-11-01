Россия безвозмездно поставит Ливану 25 тысяч тонн пшеницы

И. о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия заявил, что его страна получит от России 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива. Об этом передает РИА Новости.

«Россия предоставит Ливану 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива для электростанций страны», – рассказал министр.

По его словам, посол РФ в Ливане сообщил ему об указаниях российского Президента Владимира Путина относительно отправки помощи арабской стране. Даты поставок будут определены позднее.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев ранее заявлял, что страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. Кроме того, Россия может полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным государствам по приемлемым ценам. По словам Патрушева, экспортный потенциал в этом сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн.

Накануне Владимир Путин заявил, что зерновая сделка с Россией была заключена под предлогом помощи беднейшим странам, но они получали максимум 5% продовольствия.

Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, более 70% населения оказались за чертой бедности.