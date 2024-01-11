Россия бьет немцев по ВВП: Путин рассказал о рывке в экономике и провале санкций Запада

В Хабаровске, выступая перед местным бизнес-сообществом, Президент России поделился оптимистичной информацией об экономическом росте страны в 2023 году

Фото: kremlin.ru

Снова победа над немцами. Теперь экономическая

В Хабаровске, выступая перед местным бизнес-сообществом, Президент России поделился оптимистичной информацией об экономическом росте страны в 2023 году. Владимир Путин допустил, что рост ВВП по итогам 2023 года будет больше 4%.

«Это удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики первыми в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире», – отметил глава государства.

Сам по себе рост экономики России в 2023 год на 4% – это просто выдающийся результат, учитывая беспрецедентное санкционное давление Запада в отношении нашей страны.

Владимир Путин: «Значительные действия ЦБ и правительства направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. Выйдем на целевые показатели – лучше будет» Фото: kremlin.ru

«Значительные действия ЦБ и правительства направлены на то, чтобы подавлять инфляцию»

Да, у России есть некоторые проблемы: в виде кадрового голода, а также высокой инфляции, но все это решается.

«Значительные действия ЦБ и правительства направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. Выйдем на целевые показатели – лучше будет», – уверял аудиторию в Хабаровске Путин.

Его слова о лидерстве российской экономики по объемам в Европе подтверждаются не просто российскими статистическими службами. Это информация Международного валютного фонда. Согласно его данным, экономика России действительно занимает 5-е место среди стран мира и 1-е среди стран Европы по объему ВВП по паритету покупательной способности, который на 2023 год оценивался в 5,51 трлн долларов. Наша страна пропустила вперед только Китай, США, Индию и Японию и обогнала Германию, став крупнейшей экономикой в Европе.

Уже в октябре 2023 года американские компании купили у России 36,8 тыс. баррелей нефти по цене за 74 доллара за баррель Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нефть и провал санкций США

Что это, как не самая наглядная иллюстрация полного провала санкций в отношении России со стороны Запада? Наша страна набирает высокий темп экономического роста и не собирается останавливаться.

Словно унтер-офицерская вдова, Запад своей бесперспективной политикой санкций в отношении России высек только сам себя, лишившись дешевой ресурсной базы в виде российских энергоносителей. Понимая это, в той же Америке начали пересматривать свое поведение.

Удивительное дело – США со своими санкциями в отношении импорта российской нефти продержались всего полгода.

В марте 2022 года американцы ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России, а в апреле 2022 года купили последнюю партию черного золота у России.

Недолго музыка играла. Уже в октябре 2023 года американские компании купили у России 36,8 тысячи баррелей нефти по цене за 74 доллара за баррель. В ноябре закупили у России 9,9 тысячи по цене 76 долларов за баррель. Это не какие-то домыслы – это официальное сообщение статистической службы США. Интересно, что такое сенсационное сообщение не вызвало никакой негативной реакции со стороны американских политиков. Они сделали вид, будто так и должно быть.

Суммы сделок по покупке российской нефти небольшие – важен сам факт провала санкционной политики в отношении России Фото: vk.com/gov

США лоббировали потолок цен на российскую нефть, а сами покупают дороже

Здесь вызывают удивление два обстоятельства. Во-первых, сам факт покупки нефти у России, наплевав на свое же собственное эмбарго. Во-вторых, стоимость покупок – она значительно выше потолка цен, установленного США в 60 долларов за баррель.

Как говорится, «если нельзя, но очень-очень сильно хочется, то можно». И пусть суммы сделок по покупке российской нефти небольшие (2,7 млн долларов в октябре 2023 года и 750 тыс. долларов в ноябре) – важен сам факт провала санкционной политики в отношении России.

В том, что США, будучи одним из мировых лидеров по нефтедобыче, в настоящее время импортируют нефть, нет ничего удивительного. Администрация Байдена только за 2023 год растратила 40% национальных запасов нефти. Стратегический запас нефти в США уменьшился до самого низкого уровня за последние 30 лет.

Действительно, в борьбе с высокими внутренними ценами на топливо весь 2022 и 2023 год Америка активно распродавала нефть из стратегического резерва Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 3.0

Почему американцы вынуждены пополнять свою кубышку черного золота

Действительно, в борьбе с высокими внутренними ценами на топливо весь 2022-й и 2023 год Америка активно распродавала нефть из стратегического резерва. Опустошив за счет этих нефтяных интервенций свои стратегические запасы, американцы вынуждены пополнять свою кубышку черного золота для собственной безопасности.

В ситуации, когда «голод не тетка», приходится закрывать глаза на происхождение импортируемой нефти и плевать на свои же принципы, санкции и потолки цен.

Как видим, санкционная политика США в отношении России начинает давать серьезные сбои. Американские политики вроде Трампа, выступающие в оппозиции к администрации Байдена, все чаще и чаще говорят о провале механизма санкций в отношении России. Они прекрасно видят, что санкции в отношении России не работают – наша страна демонстрирует высокий экономический рост, опережающий по темпам даже рост ВВП в США. В Америке ожидают по итогам 2023 года рост ВВП на 2,6%, а в России, по словам Путина, ожидается рост ВВП на 4%. Ну и кто кого наказал?