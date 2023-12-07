Россия активно осваивает собственный рынок, отказываясь от навязанных брендов – Путин

Об активном освоении Россией собственного рынка и отказе от навязанных услуг, брендов и посредников, заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» Президент страны Владимир Путин.

«В финансах, промышленности, на потребительском рынке мы шаг за шагом отказываемся от навязанных услуг, брендов и посредников. По сути, занимаемся активным освоением собственного рынка», – отметил глава Государства.

Он подчеркнул, что это дает позитивные итоги. Этому свидетельствует валовый внутренний продукт (ВВП) России, который за текущий год вырос на 3,2%. «Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», – заявил Президент.

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовёт!» в Москве продлится два дня 7 и 8 декабря. Основная его тематика – «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».