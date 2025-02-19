«Россия 24» снимет репортажи о татарстанских предприятиях

Телеканал «Россия 24» анонсировал съемки серии специальных репортажей «Сделано в России», посвященных работе отечественных предприятий. Съемочная группа во главе с ведущим Антоном Борисовым проведет четыре дня в Татарстане, посетив ключевые производства в Набережных Челнах, особой экономической зоне «Алабуга» и Казани.

В программе визита – знакомство с производством седельных тягачей и бортовых автомобилей на КАМАЗе, посещение KAMAZ Digital, который занимается разработкой ПО, завода хоккейных клюшек «Заряд», завода AURUS и контейнерного терминала по проекту «Один пояс — один путь».

Также запланированы съемки на производстве сыров, вертолетном заводе в Казани, на NEFIS COSMETICS и заводе ГК НЭТЕР, который производит литий-ионные аккумуляторы.

«В рамках репортажей будет уделено внимание развитию производств, внедрению новых технологий, замещению импортных аналогов, изменению спроса на продукцию, решению кадровых вопросов, а также государственной поддержке отечественного производства», – отмечается в сообщении.