«Россия 24» покажет специальный репортаж о развитии Татарстана

Завтра, 12 сентября, в региональном эфире телеканала «Россия 24» будет показан специальный репортаж Алексея Михалева «Республика Татарстан: рекорды и открытия». Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Республика стабильно входит в число сильнейших регионов России. От промышленного производства, строительства и научной сферы до здравоохранения, сельского хозяйства и туристической индустрии – по всем ключевым показателям Татарстан является лидером. Фундаментом этого успеха служит бережное отношение к семье, вековым традициям, трудолюбие и любовь к родной земле, уверены авторы сюжета.

Автор специального репортажа Алексей Михалев через рассказы самих жителей Татарстана представит современный облик региона. Речь пойдет о том, как выращивают виноград в Камско-Устьинском районе, ставят рекорды молочного производства в Кукморском, восстанавливают древние храмы и запускают современные производства. Все эти реальные истории из жизни татарстанцев окажутся объединены в один рассказ о развитии региона.

Специальный репортаж о развитии Татарстана можно будет увидеть в пятницу, 12 сентября, в 8.00, 17.30 и 21.00 в эфире ГТРК «Татарстан» (телеканал «Россия 24»).