Российскую теннисистку задержали в Париже из-за подозрений в «умышленном проигрыше»

Российская теннисистка Яна Сизикова была задержана во Франции из-за подозрений в «умышленном проигрыше». Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По сведениям СМИ, Сизикова попала под подозрение правоохранительных органов еще в прошлом году, после того, как на «Ролан Гаррос» в паре с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг / Кристина-Андрея Миту (6-7, 4-6).

Во время матча в одном из геймов Сизикова сделала две двойные ошибки подряд. И именно в этот момент букмекеры заметили большой наплыв live-ставок на проигрыш гейма пары Сизикова/Бренгл. Кроме того, на победу румынской пары в этом гейме были поставлены большие суммы. Французские следователи начали расследование еще в конце 2020 года, а накануне, 3 июня, 26-летнюю спортсменку задержали.

Сообщается, что Сизиковой уже предъявили обвиение, сегодня ей должны избрать меру пресечения.