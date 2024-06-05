Российскую стримершу осудили по делу о фейках про ВС РФ

Останкинский районный суд Москвы огласил приговор в отношении Twitch-стримера YokoBovich (настоящее имя — Анна Бажутова), признав ее виновной по делу о фейках про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд установил, что во время трансляции стримерша «допускала неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также уважения и доверия к народу Российской Федерации в глазах окружающих».

Суд назначил Бажутовой 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также Twitch-стримерше YokoBovich на три года запретили администрировать сайты.