Российскую продукцию впервые представят на рождественской ярмарке в Вене

На традиционной рождественской ярмарке в Вене впервые будут представлены российские сувениры и сладости, рассказал РИА Новости торговый представитель России в Австрии Андрей Плотников.

«В этом году совместно с городом Москвой мы впервые в истории реализовали проект по широкомасштабному участию российской продукции в Рождественской ярмарке у Кампуса Старого Венского университета», – поделился Плотников.

Он отметил, что для производителей из России это отличная возможность представить свои товары за рубежом.

Однако, уточнил торговый представитель РФ в Австрии, из-за введения локдауна в стране ярмарки пока закрыты для посетителей.

«Надеемся, что 13 декабря, если отменят локдаун, мы торжественно откроем Московскую экспозицию, в которой участвует нижегородская фабрика матрёшки „Ажна“», — подчеркнул Плотников.