Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров

Делегацию России на предстоящем саммите G20 возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Форум пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября.

Глава российского МИД планирует выступить на пленарном заседании саммита, а также провести несколько двусторонних встреч.

Ранее от участия в международном мероприятии отказался Президент России Владимир Путин. Свое решение российский лидер объяснил нежеланием срывать проведение саммита.

G20 – межгосударственное объединение, в которое входят крупнейшие экономики мира.