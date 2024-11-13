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Политика 13 ноября 2024 14:53

Российскую делегацию на саммите G20 возглавит Лавров

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Делегацию России на предстоящем саммите G20 возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Форум пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро с 18 по 19 ноября.

Глава российского МИД планирует выступить на пленарном заседании саммита, а также провести несколько двусторонних встреч.

Ранее от участия в международном мероприятии отказался Президент России Владимир Путин. Свое решение российский лидер объяснил нежеланием срывать проведение саммита.

G20 – межгосударственное объединение, в которое входят крупнейшие экономики мира.

#Сергей Лавров #большая двадцатка #Мария Захарова
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