Российскому журналисту Дмитрию Муратову торжественно вручили Нобелевскую премию мира

В Городской ратуше Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Почетную награду получили российский журналист Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», и филиппинская журналистка Мария Ресса. Церемония транслировалась на официальном канале премии в соцсети YouTube.

В комитете премии отметили, что лауреаты приложили огромные усилия по защите свободы выражения мнений, «которая является предпосылкой демократии и прочного мира», передает телеканал RT.

Муратов стал третьим в истории гражданином России, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее получили правозащитник Андрей Сахаров и первый Президент СССР Михаил Горбачев.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Муратова с получением почетной награды.