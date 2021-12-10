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Общество
10 декабря 2021  18:10

Российскому журналисту Дмитрию Муратову торжественно вручили Нобелевскую премию мира

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В Городской ратуше Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Почетную награду получили российский журналист Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», и филиппинская журналистка Мария Ресса. Церемония транслировалась на официальном канале премии в соцсети YouTube.

В комитете премии отметили, что лауреаты приложили огромные усилия по защите свободы выражения мнений, «которая является предпосылкой демократии и прочного мира», передает телеканал RT. 

Муратов стал третьим в истории гражданином России, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее получили правозащитник Андрей Сахаров и первый Президент СССР Михаил Горбачев.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Муратова с получением почетной награды.

#Владимир Путин #нобелевская премия #лауреаты
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