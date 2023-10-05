Российской авиацией уничтожен безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Самолеты ВС РФ в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер, сообщает Минобороны РФ.

Судно ВСУ было уничтожено сегодня в северо-западной части акватории Черного моря силами морской авиации Черноморского флота.

Войска Украины регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, используя дроны, а также направляют на полуостров диверсантов.

Так, накануне силовики остановили ДРГ, которые попытались совершить высадку в районе мыса Тарханкут.