Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Российской авиацией уничтожен безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Скопировать ссылку
Самолеты ВС РФ в Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер, сообщает Минобороны РФ.
Судно ВСУ было уничтожено сегодня в северо-западной части акватории Черного моря силами морской авиации Черноморского флота.
Войска Украины регулярно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, используя дроны, а также направляют на полуостров диверсантов.
Так, накануне силовики остановили ДРГ, которые попытались совершить высадку в районе мыса Тарханкут.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2