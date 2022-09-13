Российского представителя исключили из технического комитета ISU

В составе технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) произошло одно изменение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Из списка участников комитета был исключен российский представитель Федор Климов. Место бывшего фигуриста из России занял Хань Цун из Китая. Причины такого решения не уточняются.

Климов был постоянным членом технического комитета ISU с 2019 года.

Ранее стало известно, что единственным представителем России в руководстве ISU будет Александр Кибалко.

Напомним, российские фигуристы были отстранены от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине с марта 2022 года.