Российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль в 7 утра воскресенья

Фото: fsrussia.ru

Российский фигурист Петр Гуменник, действующий чемпион России, прошёл процедуру допинг-контроля на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Согласно информации «РИА Новости Спорт», тест был сдан рано утром в воскресенье, в 7 часов, в олимпийской деревне.

Это произошло накануне старта личного турнира мужчин-одиночников. Короткая программа запланирована на 10 февраля, начало в 20:30 по московскому времени.

Известно, что Гуменник представит программу под композицию Эдгара Акопяна «Waltz 1805» из кинофильма «Онегин». Ранее сообщалось, что его первоначальная короткая программа на музыку из фильма «Парфюмер» была заменена именно из-за проблем с авторскими правами.