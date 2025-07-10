Российского баскетболиста задержали во Франции по запросу США

Бывшего игрока московского МБА-МАИ Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Об этом сообщает издание AFP.

«Касаткин был задержан 21 июня по запросу США, его подозревают в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. США обвиняют Касаткина в том, что он вёл переговоры о выкупах в рамках этой сети, он отрицает обвинения», – говорится в источнике.

Хакерская сеть, в связи с которой подозревают Касаткина, по информации США, совершила атаки на около девятисот организаций, в том числе на два федеральных учреждения. Сейчас россиянин ожидает экстрадиции в США.