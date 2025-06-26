Российского баскетболиста Егора Демина выбрали под восьмым номером драфта НБА

Российского баскетболиста Егора Демина выбрали сегодня под восьмым пиком на драфте НБА. Его командой со следующего сезона станет «Бруклин Нетс».

Ранее российских игроков никогда не выбирали под столь высоким номером. Предыдущий рекорд принадлежал Ярославу Королёву, которого в 2005 году под 12-м номером выбрали «Лос-Анджелес Клипперс».

В прошлом сезоне Егор Демин выступал в студенческой лиге NCAA за университет Бригама Янга. Ранее россиянин защищал цвета мадридского «Реала».