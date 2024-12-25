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Происшествия 25 декабря 2024 17:44

Российское судно «Урса Майор» затонуло в результате теракта

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На российское судно «Урса Майор» совершена террористическая атака.

Грузовое судно потерпело крушение в Средиземном море, 14 членов экипажа удалось спасти и доставить в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.

Как сообщают РИА Новости, судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского. Российское судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад в направлении порта Владивосток.

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