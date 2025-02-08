Российское судно приступило к ремонту кабелей, оборванных в Финском заливе

Российское судно «Сивуч» начало ремонтировать два оборванных российских кабеля в Финском заливе. Об этом сообщает финская береговая охрана в социальной сети X (прежде Twitter).

«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением Закона об исключительной экономической зоне и условий использования исключительной экономической зоны в Финском заливе, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», – сказано в сообщении.

Представитель Министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм подтвердил газете Helsingin Sanomat, что повреждение двух телекоммуникационных кабелей, проложенных между Санкт-Петербургом и Калининградом, произошло в исключительной экономической зоне Финляндии.

Вместе с тем Клемм уточнил, что его ведомство узнало о повреждении российских кабелей еще 26 декабря 2024 года – на следующий день после более известного инцидента. Тогда зарегистрированное на островах Кука судно Eagle S повредило электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

Представитель Минэкономики Финляндии предположил, что на ремонт кабелей уйдет несколько дней, но, скорее всего, меньше недели. По его словам, на продолжительность работ влияют погодные условия. Он также заметил что ранее российская сторона могла использовать для ремонта западное оборудование, но сейчас это невозможно.

Генеральный директор Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи не стал комментировать, были ли российские кабели порваны именно Eagle S, но проинформировал, что ведомство не расследует этот инцидент.

В свою очередь заместитель командующего Береговой охраны Финского залива Илья Ильин отметил, что за ходом работ наблюдает финское патрульное судно.