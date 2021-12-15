Российское посольство выразило протест ФРГ из-за высылки дипломатов

Решительный протест МИДу ФРГ выразило посольство России в Германии в связи с тем, что немецкие власти решили выслать двух российских дипломатов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Со своей стороны заявили решительный протест», — подчеркивается в сообщении.

Это решение назвали в российском посольстве «немотивированным» и «недружественным» шагом, который не оставят без ответа. «Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счет», — сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.