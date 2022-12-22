Российское посольство отреагировало на статью WP о терактах на «Северных потоках»

Россия продолжит требовать участвовать в расследовании терактов на «Северных потоках». Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

«Наша страна не позволит „замести под ковер“ неудобную правду о произошедшем на „Северных потоках“. Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — сказано в распространенном комментарии дипмиссии.

Таким образом она отреагировала на публикацию Washington Post о том, что ряд западных чиновников в частном порядке признают, что Россия не причастна к взрывам на газопроводах.

Посольство поприветствовало попытки СМИ раскрыть истину, а не заниматься спекуляциями, обвиняя в случившемся Москву.

«Надо полагать, что результат изысканий репортеров не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию, — подчеркнули в дипмиссии. — После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутой российской „причастности“ не найдено. На этом фоне тотальное безмолвие администрации весьма красноречиво».

В сентябре газопроводы получили серьезные повреждения после двух масштабных взрывов. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что у России есть доказательства участия Запада в диверсиях на «Северных потоках».