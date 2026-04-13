Общество «Знание» запустило всероссийскую акцию ко Дню космонавтики

Всероссийскую тематическую акцию, приуроченную ко Дню космонавтики, запустило Российское общество «Знание». В мероприятиях участвуют школьники, студенты, работающая молодежь, родители и представители старшего поколения во всех регионах страны, сообщают организаторы.

В Татарстане в рамках «Недели Гагарина» тематические квизы и лекции просветительской организации прошли для школьников и студентов республики. Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

«Мы стремимся показать молодёжи, что космос – это не абстрактная мечта, а сфера конкретных инженерных задач и командной работы. Когда школьники и студенты республики на лекциях узнают реальные истории героев, а затем тут же проектируют и запускают собственные ракеты – это меняет мировоззрение. Мы не просто даём знания, мы формируем характер созидателя и патриота, для которого космическая высота становится личной целью, а Татарстан – надёжной стартовой площадкой», – отметила лектор общества «Знание», начальник управления воспитания, дополнительного образования детей и развития психологического сопровождения обучающихся Министерства образования и науки РТ Айгуль Кашапова.

Согласно информации от организаторов, во время лекций «108 минут, которые изменили мир» участники узнали больше о личности и подвиге первого космонавта Земли Юрия Гагарина, а также ключевых этапах подготовки исторического полета. Лектор рассказала о детстве и юности космонавта, его увлечении баскетболом и роли Сергея Королева, которому было поручено создание корабля-спутника.

Также участникам рассказали о дублирующих пилотах – Германе Титове и Григории Нелюбове, которые могли заменить Гагарина. Лектор подчеркнула, что имя космонавта увековечено в названиях улиц и площадей многих городов мира – от России до Китая, арабских стран, Кореи и Беларуси, что свидетельствует о всемирном признании этого подвига.

В ходе дискуссии студент направления «Аэронавигация» Арсений Мамонтов рассказал о деятельности KVAZAR в Алабуге – молодежной организации и активном сообществе при «Алабуга Политех», ориентированном на студентов, спорт, волонтерство и развитие лидерских качеств. Участник программы «Патриоты» Мирослав Турмышев поделился докладом на тему «Колонизация лун Юпитера KVAZAR».

В завершении мероприятия участники запустили ракеты, которые самостоятельно спроектировали и произвели члены молодежной организации ОЭЗ «Kvazar» – команда KAS. Модель П2-003 «Титов» с имитацией спутника CanSat внутри, разбивным обтекателем и механизмом тестирования выброса полезной нагрузки, а также П2-006 «Акула-2», оснащенная двумя упорными отсеками на двигателе РД1-100-7М, достигли высоты около 300 метров.

По всей стране лекторы общества «Знание» – популяризаторы науки и специалисты профильной отрасли –рассказывают школьникам и студентам о достижениях, изобретениях и технологиях российской космической отрасли. В Татарстане выступят летчик-космонавт, Герой РФ Александр Лазуткин и сотрудник Роскосмоса Шакир Бабаев.

Провести мероприятие, посвященное Дню космонавтики, может каждый, используя материалы из Библиотеки готовых лекций: «Космический путь России», «Первый выход человека в открытый космос», «Животные как первооткрыватели космического пространства», «108 минут, которые изменили мир» и тематический квиз.

Первая российская Неделя космоса проходила с 6 по 12 апреля по всей стране. 29 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о ее проведении, приуроченном к 65-летию первого полета человека в космос.

С 2026 года Неделя космоса будет проходить в указанные даты ежегодно.

